«Определяем, на что сделать акцент»: ведущая Ольга Паршина рассказала, как готовятся к выпускам прогнозов погоды

И пока все гадают, какими же будут эти три месяца, ведущая прогноза погоды на телеканале «Звезда» и в Прогностическом центре «Метео» Ольга Паршина рассказала нам, как у них проходит подготовка к эфиру.

«Перед выпуском мы с большой командой «Метео-ТВ» обсуждаем особенности погоды в определенных регионах России. Определяем, на что нужно сделать акцент, например, рассказать о долгожданном дожде в засушливых районах или посоветовать провести время у водоемов из-за высокой температуры», — рассказала Паршина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ведущая добавляет, что в кадр можно смело идти только тогда, когда найдены ответы на все поставленные вопросы. Подробнее о закулисье прогнозов погоды на ТВ читайте здесь.