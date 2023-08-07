Без осадков и до плюс 34 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

В понедельник, 7 августа, в столичном регионе будет небольшая облачность. Осадков не ожидается.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати девяти до тридцати четырех градусов тепла, в Москве — от тридцати одного до тридцати трех градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер прогнозируется юго-восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что к концу недели температура воздуха в столичном регионе упадет сразу на семнадцать градусов.