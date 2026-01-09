Без отопления и во тьме: как Белгород справляется с блэкаутом и последствиями ночной атаки ВСУ

Власти Белгородской области координируют масштабную работу по ликвидации последствий ночного ракетного удара, в результате которого серьезно пострадала городская инфраструктура. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, без электроэнергии и тепла остались сотни тысяч жителей, нарушены системы водоснабжения. Aif.ru выяснил подробности о том, как в Белгороде справляются с блэкаутом.

Согласно оперативной информации, перебои с электричеством и отоплением затронули около 556 тысяч человек в шести муниципалитетах. Без воды и канализации остались примерно 200 тысяч белгородцев. Утром был оперативно создан штаб по ликвидации последствий, в работу включились все аварийные и коммунальные службы. Ключевую роль в смягчении ситуации сыграли резервные источники энергоснабжения, установленные в регионе в последние месяцы.

С практической точки зрения, инцидент стал серьезной проверкой на устойчивость городских систем. Больницы, благодаря автономным генераторам, продолжили работу в штатном режиме, включая реанимации и операционные блоки. Для координации медицинской помощи были задействованы резервные телефонные номера. На улицы для регулирования движения вышли десятки сотрудников ГИБДД из-за отключения светофоров.

«Сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда», — заявил глава региона.

В городе наблюдались временные сложности: очереди на заправках и в магазинах, приостановка работы некоторых торговых центров и предприятий услуг. Однако, как заверили в региональном министерстве экономики, дефицита топлива и основных товаров не возникло. Ситуация потребовала от жителей выдержки и соблюдения мер безопасности.

Гладков отметил, что местами ситуация в Белгородской области после обстрелов ВСУ остается сложной.

Ранее сообщалось, что FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль с семьей из трех человек.