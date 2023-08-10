«Без поддержки не залетели бы»: кто стоит за атаками дронов на Россию

Частые прилеты украинских беспилотников по Московскому региону заставляют экспертов задуматься о том, кто их спонсирует.

Политолог Алексей Ванифатов считает, что атаки дронов, которых было немало в последнее время, связаны с работой спецслужб западных стран.

«Совершенно понятно, что без поддержки иностранных разведок так далеко вглубь нашей страны эти БПЛА не залетели бы. Западные спецслужбы передают Киеву данные и способствуют террористическим акциям с помощью беспилотников на территории России», — рассказал Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт похвалил работу наших властей по обеспечению безопасности граждан и предложил свои методы борьбы с беспилотниками.

«На провокации стоит отвечать увеличением средств радиолокационной борьбы, постоянным перемещением средств мобильных ПВО и разработкой новых средств безопасности. В дополнение можно создать специальные отряды из студентов, которые будут отстреливать беспилотники», — заявил собеседник издания.

Ранее политолог подробно разобрал ситуацию с атаками беспилотников.