Без прав и с бутылкой: шокирующие подробности наезда на полицейского в Ганино
Подросток, управлявший квадроциклом, сбил сотрудника полиции в Кирове
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Мария Андрюхина]
В Кирове подросток, управлявший квадроциклом, сбил сотрудника полиции. Инцидент произошел вечером 6 декабря в районе поселка Ганино, пишет РЕН ТВ.
По информации управления МВД по региону, водитель квадроцикла не выполнил требование инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться. В процессе маневрирования произошло столкновение с патрульным автомобилем, после чего подросток совершил наезд на полицейского.
Задержанным оказался 17-летний учащийся одной из школ. Согласно данным полиции, у него отсутствовало право управления квадроциклом, а также были признаки состояния алкогольного опьянения.
Пострадавший инспектор ДПС был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на Серовском тракте на Урале у движущейся фуры прямо на ходу сорвало два колеса.