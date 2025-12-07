Без прав и с бутылкой: шокирующие подробности наезда на полицейского в Ганино

По информации управления МВД по региону, водитель квадроцикла не выполнил требование инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться. В процессе маневрирования произошло столкновение с патрульным автомобилем, после чего подросток совершил наезд на полицейского.

Задержанным оказался 17-летний учащийся одной из школ. Согласно данным полиции, у него отсутствовало право управления квадроциклом, а также были признаки состояния алкогольного опьянения.

Пострадавший инспектор ДПС был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

