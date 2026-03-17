Без ПТСР и шизофрении: кому в России закроют путь в контрактники

Министерство обороны России планирует серьезно ужесточить отбор граждан, желающих поступить на военную службу по контракту. На портале нормативных правовых актов опубликован проект приказа главы ведомства Андрея Белоусова, который расширяет перечень заболеваний, препятствующих приему на службу в период мобилизации, военного положения и в военное время. В список попали десятки психических расстройств — от тревожных состояний до шизофрении. Военный журналист Алексей Борзенко в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснил, почему такая инициатива назрела давно.

В условиях специальной военной операции требования к психологической устойчивости военнослужащих выходят на первый план. Минобороны предлагает закрепить это на законодательном уровне, расширив список диагнозов, с которыми дорога в контрактники заказана.

Согласно проекту приказа, под ограничения попадают граждане с органическими психическими расстройствами, включая кататонические, бредовые, аффективные и тревожные состояния. В перечне также легкие когнитивные нарушения при органических расстройствах и диссоциативные расстройства.

Отдельным блоком идут психические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Также под запрет подпадают острые полиморфные психотические расстройства, шизофрения, хронические бредовые и шизотипические расстройства, шизоаффективные и хронические аффективные расстройства.

В проекте приказа фигурируют фобические и тревожные расстройства, обсессивно-компульсивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Отдельно выделены расстройства психологического развития, эмоциональные нарушения, начинающиеся в детском и подростковом возрасте, а также умственная отсталость.

Военный журналист Алексей Борзенко считает такую инициативу абсолютно оправданной. По его мнению, допуск к оружию требует не меньшей проверки, чем выдача водительских прав, где уже сегодня обязательна беседа с психологом.

Кроме того, эксперт обращает внимание на изменившийся характер боевых действий. Современная война, особенно с учетом опыта спецоперации, предъявляет к психике бойцов повышенные требования. Постоянная угроза с воздуха, необходимость следить за беспилотниками, которые охотятся буквально за каждым военнослужащим, создают колоссальную нагрузку на нервную систему.

«Я думаю, что это правильно. Люди же получают оружие в руки. Сейчас даже условием для получения водительских прав стала беседа с психологом. Так почему такого не может быть, когда человек получает в руки оружие?» — пояснил Борзенко в беседе с «Ямал-Медиа».

Таким образом, расширение перечня противопоказаний — не бюрократическая прихоть, а вынужденная мера, продиктованная реалиями современного боя. Контрактник должен быть готов не только физически, но и психологически к экстремальным нагрузкам, которые предполагает служба в действующей армии.

Проект приказа пока находится на стадии обсуждения. Но если документ будет утвержден, медкомиссии для будущих контрактников станут проходить с особой тщательностью, а гражданам с перечисленными диагнозами путь в профессиональные военные будет закрыт.

