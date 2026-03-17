В России стартует весенний призыв: юрист объяснил, кто рискует не успеть защитить диплом

С 1 апреля в России официально стартует весенний призыв на военную службу. Формально он продлится до 15 июля, но военкоматы уже работают по новым правилам. Медицинские комиссии и заседания призывных комиссий теперь могут проходить практически круглый год, что делает процесс более гибким, но и более непредсказуемым для призывников. Юрист Юрий Капштык в беседе с REGIONS объяснил, кому в эту кампанию стоит быть особенно внимательным и почему студенты выпускных курсов оказались в группе риска.

Весна традиционно приносит не только тепло и солнце, но и повестки. С 1 апреля по 15 июля военкоматы страны будут отправлять новобранцев в войска. Однако призывная кампания 2026 года обещает быть не совсем обычной. Как поясняет юрист Юрий Капштык, формально сезонность сохраняется, но логика работы военных комиссариатов уже изменилась.

Главное нововведение — медицинские комиссии и заседания призывных комиссий теперь могут идти круглый год. Это не отменяет жестких сроков отправки, но означает, что повестку на прохождение медосвидетельствования можно получить задолго до официального старта призыва или уже после его окончания. Распределение по войскам тоже стало более гибким: призывников отправляют служить по мере поступления заявок от частей, а не по единому графику.

Казалось бы, в такой системе больше порядка. Но для некоторых категорий граждан она обернулась неожиданными сложностями. В зоне риска оказались студенты выпускных курсов, которым до защиты диплома остаются считанные недели.

«У человека фактически идет защита диплома, а он уже должен уходить служить. Потом приходится возвращаться, восстанавливаться, заново выходить на защиту», — отметил юрист в беседе с REGIONS.

Проблема в том, что призывная кампания не всегда синхронизирована с учебным процессом. Если повестка пришла в апреле–мае, а диплом нужно защищать в июне, студент рискует оказаться в казарме раньше, чем получит заветный документ о высшем образовании.

Юрист считает, что выход из этой ситуации есть, но он требует законодательного закрепления. По мнению эксперта, разумно было бы давать выпускникам автоматическую отсрочку на полгода под защиту диплома при наличии подтверждающих документов из вуза. Это позволило бы молодым специалистам завершить образование в нормальном режиме, а не восстанавливаться после армии.

Еще один тренд призыва-2026, на который обращает внимание Капштык, — более осмысленное распределение по войскам. Теоретически военкоматы стараются учитывать гражданские специальности призывников. Программистов и IT-специалистов направляют в подразделения, связанные с технологиями и беспилотными системами. Артистов и музыкантов — в военные театры и оркестры.

Но на практике, предупреждает юрист, все зависит от расторопности самого призывника. В условиях гибкого графика работы комиссий именно вовремя собранные справки, правильно оформленные документы и активная позиция будущего солдата и его семьи во многом определяют, как и когда он отправится служить.

Главный совет эксперта — не ждать повестки, а действовать на опережение. Тем, у кого есть право на отсрочку, лучше подтвердить его документально заранее. Студентам — взять в деканате справки о сроках защиты. А тем, кто хочет служить по специальности, — собрать все подтверждающие квалификацию бумаги.

