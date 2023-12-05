Без риска для здоровья: врач рассказала, как подготовиться к поездке в жаркие страны

Зимние каникулы в жарких странах могут привести к проблемам со здоровьем, предупредила заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы, врач-терапевт Ольга Чиркова. Она рассказала, как подготовиться к поездке с медицинской точки зрения.

Специалист, слова которой приводит РИАМО, отметила, что когда человек въезжает в совершенно другой климат и часовой пояс, организм это воспринимает как стресс. Особенно это вредно для людей пожилого возраста, а также для тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной систем. Поэтому, указала она, при наличии хронических заболеваний перед полетом нужно проконсультироваться с врачом.

Оптимальными считаются поездки на двадцать один день. За это время организм успеет освоиться в новой среде, а человек сможет отдохнуть и не будет страдать от акклиматизации.

«Перестройка организма в новых условиях — длительный и сложный процесс. Поэтому неприемлемы поездки на 7-10 дней», — предупредила Чиркова.

Терапевт напомнила, что в большинстве стран также есть тропические и экзотические болезни, например, малярия, желтая лихорадка, холера, брюшной тиф. Заразиться можно через укусы насекомых и животных, а также при нарушении гигиены. Поэтому необходимо заранее оформить медицинскую страховку, чтобы можно было на отдыхе обратиться за помощью в больницу.

Фото: [ Unsplash ]

Врач также рекомендовала во время отдыха в жарких странах защищать кожу от ультрафиолета, устанавливать на окна москитные сетки, не купаться в пресных водоемах, не посещать уличные закусочные, не пить напитки со льдом, а также передвигаться по песку исключительно в обуви.

Ранее врач Александра Филева рассказала, какие обогреватели более безопасны для человека.