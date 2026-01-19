Без риска «заморозить судьбу»: как посещать кладбище зимой и не принести домой негатив

Зимний визит на кладбище сопряжен не только с бытовыми сложностями, но и, по мнению некоторых специалистов, с определенными энергетическими рисками. Парапсихолог Элла Ведьма в беседе с REGIONS объяснила, как безопасно вести себя на погосте в холодное время года и какие альтернативные способы почтения памяти существуют.

Зимнее кладбище встречает посетителей специфической атмосферой: белый саван снега сглаживает очертания надгробий, а привычные дорожки исчезают в сугробах. Для многих этот период овеян мистическим страхом. Согласно народным поверьям, в холода души становятся беспокойнее, а долгое стояние у могилы может «заморозить судьбу». Парапсихолог Элла Ведьма разъяснила, где в этих опасениях кроется реальная угроза, а где — лишь пустые суеверия.

Главная проблема зимнего посещения погоста, по мнению специалиста, заключается не в призраках, а в физических свойствах снега. Как утверждает Элла Ведьма, кладбищенские осадки буквально напитаны тяжелой энергией.

«Кладбищенский снег априори напитан некротической энергией, и существует множество „черных“ обрядов с использованием именно кладбищенского снега как основного инструмента черной магии», — пояснила специалист.

Зимой снег тает и впитывается в подошву, из-за чего человек приносит негативный след в свой дом. Именно поэтому парапсихолог рекомендует воздержаться от визитов на кладбище до весны, если в этом нет крайней необходимости.

Природные аномалии — метель или сильный мороз — создают особый фон. По словам Эллы Ведьмы, любые резкие смены погоды предрасполагают к появлению духов, но пугаться этого не стоит. Эксперт подчеркивает, что мертвые беспокоятся не из-за холода, а из-за забвения. При этом связь между мирами парадоксально крепнет именно зимой благодаря череде больших праздников, когда люди чаще ставят свечи за упокой.

Также собеседница REGIONS прокомментировала народное опасение о том, что стоять на кладбище долго нельзя: это якобы «примагнитит» к судьбе человеа негатив.

«По поводу „заморозишь судьбу“ — эту примету считаю суеверием. Слез близких об умершем не избежать. И запрещать плакать и скорбеть об умершем человеке было бы, на мой взгляд, жестоко в отношении живых людей», — уверена парапсихолог.

Для тех, кому необходимо посетить погост зимой, Элла Ведьма выделила основные правила безопасности:

Вход через калитку: заходить на территорию следует только через малые ворота, минуя основные, предназначенные для похоронных процессий.

Защита обуви: эксперт советует надевать бахилы, чтобы не нести могильный снег в жилое помещение.

Гигиена: сразу после выхода необходимо помыть руки или обработать их антисептиком.

Запрет на алкоголь и веселье: на кладбище нельзя употреблять спиртное, громко смеяться или обсуждать бытовые темы.

Табу на сувениры: категорически запрещено забирать с собой любые предметы, включая ветки или землю.

Отказ от просьб: по словам парапсихолога, нельзя просить у покойных деньги или успех — это место памяти, а не «магический банкомат».

Если дороги занесены снегом, Элла Ведьма предлагает ограничиться домашним поминовением. Для этого достаточно поставить фотографию близкого и зажечь церковную свечу. Такой подход позволяет сохранить связь с ушедшими, не подвергая себя воздействию тяжелой атмосферы зимнего некрополя.

