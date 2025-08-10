Без слез не послушать: дети погибшей от чачи из Сочи девушки остались сиротами

Две жительницы Челябинской области, Елена и Людмила, стали жертвами отравления после употребления чачи, приобретённой на рынке в Сочи. Об этом поведала троюродная сестра одной из девушек, Людмила, в беседе с корреспондентом телеканала РЕН.

Ранее стало известно о трагическом инциденте, связанном с употреблением некачественного алкоголя. В результате отравления метанолом, содержащимся в напитке, погибли 10 человек.

Среди погибших были туристы из Комсомольска-на-Амуре, Пскова, Сибири и Челябинской области. Они стали жертвами употребления чачи, приобретённой на рынке в Сочи.

«Уже когда узнали об этом всем, в пятницу это было, мне сестра позвонила двоюродная, я прям не поверила, в шоке была, да ну нет, как такое может быть. Но сказали, что Лена погибла, что ей стало плохо. Лены больше нет. Это был шок просто. Я не понимала, что такое может быть просто в 37 лет», – сообщила родственница погибшей.

Девушка недавно приехала с юга, и она была очень рада. Её родственница сообщила, что у Елены остались сиротами маленькие дети.

«Ну шок полнейший», – сообщила она.

Ранее сообщалось, что в Челябинске проверят медиков, помогавших отравившимся чачей.