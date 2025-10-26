Без снежных сюрпризов: в Москве до конца недели осадков не ожидается
Вильфанд: в столице в ближайшие дни снега не будет
Фото: [Медиасток.рф]
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что в Москве в течение ближайшей недели не прогнозируется выпадение снега — по крайней мере, в рабочие дни.
По словам метеоролога, москвичам не стоит рассчитывать на снег ни в предстоящие выходные, ни на следующей неделе. Вильфанд особо подчеркнул, что речь идет не только об отсутствии кратковременных осадков, но и о невозможности формирования даже временного снежного покрова в указанный период.
«Ничего негативного не прогнозируется с точки зрения снега», — уточнил специалист, добавив, что никаких признаков устойчивого похолодания пока не наблюдается.
Ранее сообщалось, что шестидневную неделю можно превратить в полноценные выходные.