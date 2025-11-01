Без спасателя и родных: малолетний ребенок погиб жуткой смертью в отеле на Родосе

Трехлетняя британка Матильда погибла после купания в бассейне отеля на греческом острове Родос, где проводила отпуск под присмотром дяди. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в середине октября, когда родственник оставил девочку без присмотра всего на 10 минут — этого времени хватило, чтобы ребенок оказался в воде без сознания. Несмотря на экстренную эвакуацию — в больницу Родоса, затем в клинику на Крите, а вертолетом — в Великобританию, врачи не смогли спасти девочку, которая скончалась спустя 12 дней после трагедии.

Расследование показало системные нарушения безопасности: в отеле отсутствовал дежурный инструктор у бассейна, а в непосредственной близости не оказалось базового спасательного оборудования, которое могло бы сократить время до оказания первой помощи.

