Без специй и повторов: в химкинской школе показали, как готовят обеды по ГОСТу

В химкинской школе «Триумф» состоялась родительская проверка организации питания. Родители, к которым присоединились депутаты, решили лично убедиться в качестве еды, которую подают детям. Они не только изучили меню, но и продегустировали блюда, чтобы оценить их вкус и безопасность, сообщила администрация округа.

«Пища должна приносить пользу и удовольствие растущему организму. Мы строго следим за качеством продуктов, соблюдением технологий приготовления и разнообразием рациона. Наша цель — сделать школьные завтраки и обеды вкусными, сытными и любимыми детьми», — прокомментировал депутат партии «Единая Россия» Валентин Герасимов.

Представители школы «Триумф» подробно объяснили, как организовано питание учеников. Они подчеркнули, что весь процесс — от приготовления до подачи — осуществляется прямо в стенах учебного заведения. Готовят здесь все самостоятельно: от первых блюд до ароматной выпечки.

Продукты поступают из специализированного школьного комбината питания, где на каждом этапе строго соблюдаются санитарные нормы. Каждое блюдо сопровождается сертификатом качества и готовится исключительно по утвержденным технологическим картам — никаких отклонений от рецептуры не допускается. Меню полностью соответствует государственным стандартам, предъявляемым к питанию школьников.

«Видеть меню на бумаге с показателями калорийности — одно, а попробовать еду самому, поговорить с детьми и увидеть их реакцию — совсем другое. Такой формат общественного контроля с участием родителей и депутатов делает систему питания прозрачной», — отметил лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Особое внимание при организации питания уделяется соблюдению санитарных требований. В блюдах строго ограничено содержание соли, сахара и насыщенных жиров, а специи исключены полностью. Технология приготовления щадящая: продукты обрабатывают на пару, отваривают или запекают в современном пароконвектомате. Такой подход позволяет сохранить естественный вкус ингредиентов и максимум полезных веществ. Меню составлено так, чтобы одни и те же блюда не повторялись два дня подряд — это одно из обязательных правил.

После знакомства с теорией гости перешли к дегустации. В тот день повара предложили овощной суп, тушеный картофель с мясной котлетой, салат из свежих овощей, компот из сухофруктов и хлеб на выбор — белый или серый. Каждый образец родители оценивали в специальных анкетах. Итоги порадовали: 95% отзывов оказались положительными.

