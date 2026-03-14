Школа, ЖКХ и детские площадки: в микрорайоне Подрезково в Химках пройдет выездная администрация
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках пройдет очередная встреча в формате выездной администрации. Местные жители смогут напрямую пообщаться с чиновниками и задать волнующие вопросы, сообщила администрация городского округа.
Мероприятие состоится в среду, 18 марта, с 18:00 до 20:00 в микрорайоне Подрезково. Площадкой для диалога станет школа №20 на улице Школьной, дом 2.
«Мы стремимся создать открытый диалог с жителями, чтобы каждый мог высказать свое мнение и внести вклад в развитие нашего округа», — отметил лидер Движения общественной поддержки Глеб Демченко.
Главные темы для обсуждения охватывают широкий спектр городской жизни. Речь пойдет о благоустройстве и содержании общественных пространств, создании комфортных условий для детей и подростков. Отдельное внимание планируют уделить сферам образования и здравоохранения. Жители смогут высказаться о работе детских садов, школ и поликлиник.
Кроме того, в повестке — развитие культурной и досуговой инфраструктуры, а также вопросы, связанные с деятельностью управляющих компаний и качеством коммунальных услуг. Не останутся без внимания и тарифы ЖКХ. Власти ждут предложений и замечаний, чтобы учесть их в дальнейшей работе по развитию округа.
«Приглашаем присоединиться к диалогу и вместе обсудить пути развития нашего округа!» — отметили в администрации округа.
