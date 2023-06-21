Без «вампиризма»: найдена идеальная разница в возрасте между партнерами

Стереотип о том, что люди выбирают партнера по возрасту – это очень сильное упрощение жизни и одномерное восприятие. Об этом рассказала психолог Виктория Хорошилова.

По ее словам, в социуме существуют устойчивые мнения о том, как устроена жизнь. Но как правило, такие догмы имеют слабое отношение к реальности.

«Возраст – только цифры, которые показывают разве что сколько человек прожил. Это никак не связано ни с жизненным опытом, ни с личностными качествами. Мы выбираем людей по энергии, внутренней зрелости, и по опыту, который мы получили, смотря на родителей», – рассказала Хорошилова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом психолог подчеркнула, что чем моложе человек, тем больше у него энергии. Поэтому часто мужчины выбирают женщин младше себя.

«Не потому что существует какая-то идеальная разница в возрасте для отношений. Просто, как правило, у девушки в 20 лет энергии больше, чем у женщины в 30. Но если работать над собой – можно в любом возрасте иметь достаточное качество и количество энергии», — уточнила психолог.

Также, по ее словам, некоторые хотят омолодиться за счет партнера, поэтому предпочитают пассию помоложе. Другие сами являются незрелыми внутри и смотрят на потенциальных избранников с точки зрения внутреннего возраста.

Те, кто влюбляется в людей постарше, хотят опору и родительскую фигуру, которая будет нести ответственность за них.

«По моему мнению, лучше всего выбирать партнера своего возраста или максимум с разницей в один-два года. Тогда отношения с большей вероятностью будут равнозначными с точки зрения энергообмена. Более старший не будет «вампирить» энергию у более молодого. Это все ни к чему хорошему не приводит», – подытожила Хорошилова.

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