Без вести пропавшая в пути: что известно о исчезновении подростка в уральской столице

В Екатеринбурге продолжаются поиски несовершеннолетней горожанки, которая бесследно исчезла более суток назад. По данным портала E1.ru , 17-летняя девушка вышла из дома на улице Корепина и не прибыла на свое место работы в магазин на улице Блюхера.

Согласно информации поискового отряда «Прорыв», сигнал о пропаже поступил после того, как подросток не вышел на связь и перестал отвечать на звонки родных. Ее мобильный телефон остается недоступным уже более 24 часов.

Приметы разыскиваемой: рост около 165 см, спортивное телосложение, рыжие волосы стрижки каре и зеленые глаза. В день исчезновения на ней была черная удлиненная куртка, черные джинсы и зимние ботинки на молнии.

Волонтеры и полиция просят помощи у всех, кто мог видеть девушку в районе улиц Корепина и Блюхера либо располагает любой информацией о ее возможном местонахождении. Все данные можно передать по телефону 112 или непосредственно в поисковый отряд «Прорыв».