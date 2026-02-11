Без вины виноватый: египетские власти нашли новый способ испортить отдых российским туристам

Российские путешественники начали сталкиваться с неожиданной проблемой во время отдыха на египетских курортах — их мобильные устройства подвергаются блокировке. По информации отраслевого портала TourDom , инцидент произошел с туристом в Шарм-эш-Шейхе, у которого смартфон перестал функционировать на четвертый день пребывания.

Примечательно, что путешественник не устанавливал в аппарат местную сим-карту в текущей поездке, что исключало очевидные причины отключения. Однако, как пояснили эксперты, египетские операторы фиксируют оборудование даже при однократном использовании национальной симки в прошлом. Если владелец ранее не регистрировал устройство в установленном порядке, система автоматически инициирует блокировку при повторном появлении телефона в сети страны.

Таким образом, под удар попадают все, кто когда-либо приобретал на курортах местные сим-карты для экономии на связи. Единственным надежным способом избежать неприятностей специалисты называют использование международного роуминга от своего домашнего оператора. Альтернативой выступает покупка eSIM — цифрового профиля оператора, который не требует физической сим-карты и, по текущим данным, не подпадает под ограничительные меры.

Ситуация осложняется тем, что восстановить доступ к устройству, находясь за границей, практически невозможно. Процедура разблокировки требует личного присутствия владельца с паспортом и, вероятно, уплаты пошлины, что делает ее невыполнимой в рамках краткосрочного отпуска.

