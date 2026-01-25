Без виз и с картой «Мир»: пенсионеры массово отправились в курортный город за беззаботной жизнью

География зимнего отдыха россиян старшего поколения кардинально меняется. Все больше пенсионеров в холодные месяцы выбирают не традиционные курорты Краснодарского края, а тропический остров Хайнань в Китае. Этот феноменальный сдвиг объясняется совокупностью факторов, превративших далекую провинцию в комфортную и доступную альтернативу, пишет ГР.

Ключевым драйвером стал упрощенный режим въезда. Отсутствие визовой необходимости для туристических поездок до 15 дней и запуск множества прямых рейсов из российских городов снимают главные барьеры для путешествия. Но истинный секрет популярности — в стремительной адаптации инфраструктуры курорта под нужды российских гостей. На центральных улицах городка Санья появляются вывески на русском языке, работают рестораны с привычным меню, а многие сотрудники в сфере обслуживания говорят по-русски.

Финансовый аспект также играет важную роль. Стоимость долгосрочной аренды жилья у моря, местного транспорта и питания остается конкурентоспособной по сравнению с югом России в высокий сезон. Значимым удобством стала повсеместная работа российских платежных систем, что избавляет пенсионеров от необходимости везти с собой крупные суммы наличных.

Однако помимо бытового комфорта, пенсионеры ценят особую атмосферу и образ жизни. Ухоженные общественные пространства, чистейшие пляжи, теплое море и обилие оздоровительных центров создают идеальную среду для отдыха. По утрам на набережных собираются группы для гимнастики, а по вечерам — для танцев, где под знакомые мелодии формируется своя, «хайнаньская» диаспора. Местные власти, видя растущий поток, сознательно развивают это направление, создавая для российских пенсионеров условия, в которых они чувствуют себя не просто туристами, а желанными долгосрочными гостями. Так тропический остров по-своему решает проблему социальной и климатической изоляции пожилых людей в суровые зимние месяцы.

Ранее сообщалось, что в Индии произошла вспышка неизлечимого вируса с потенциалом эпидемии.