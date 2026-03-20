Без воды остались 36 домов в двух селах Пензенской области из-за аварии на артезианской скважине

В Лунинском районе Пензенской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня, пишет портал stolica58.ru. Решение принято на заседании комиссии по таким ситуациям и пожарной безопасности. Режим начал действовать с 9:00 четверга, 19 марта.

Причиной таких мер стала авария на системах водоснабжения в селах Новая Кутля и Старая Кутля. Без воды остались улицы Ленина и Чкалова в Новой Кутле, а также улицы Максима Горького, Советская и Гагарина в Старой Кутле. Всего под отключение попали 36 домовладений, в которых проживают 69 человек, включая 15 детей и 40 пенсионеров.

Причиной сбоя стал обрыв несущего троса, отрыв трубы от насоса скважины и смещение ствола водонапорной башни. В результате система не может набрать необходимый объем воды для подачи в дома.

Для обеспечения жителей водой организован подвоз питьевой воды по графику. Техническую воду будут доставлять силами местной пожарной части. Жителей проинформировали о сложившейся ситуации. Объявления и графики подвоза воды дополнительно разместят на сайте района и в общественных местах.

