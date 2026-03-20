ФАС оштрафовала шадринский «Водоканал» за нарушение закона о конкуренции

Шадринское предприятие «Водоканал» привлекли к административной ответственности за незаконное завышение тарифов. Компания выплатит штраф в размере более 1,6 млн рублей, сообщил портал oblast45.ru.

Основанием для проверки стали материалы, поступившие из Шадринской прокуратуры. Надзорное ведомство указало на возможные нарушения правил установки тарифов при подключении жилых домов к системам холодного водоснабжения и водоотведения.

В ходе разбирательства специалисты антимонопольной службы установили, что «Водоканал», занимающий доминирующее положение на рынке, брал с потребителей плату за подключение, которая превышала утвержденные тарифы.

Комиссия Управления ФАС по Курганской области признала действия предприятия нарушением Закона о защите конкуренции.

Как сообщили в пресс-службе Курганского УФАС, размер штрафа определен с учетом обстоятельств дела и характера нарушений. Постановление о наложении штрафа вступило в законную силу. Компания обязана перечислить средства в бюджет в установленный срок.

Ранее семья из Карелии показала квитанции за ЖКУ с выросшими на 50% платежками.