«Бездействие убьет детей»: депутат из Кургана призвал усыплять бездомных собак

Свою позицию парламентарий аргументировал тем, что дальнейшее бездействие властей может обернуться гибелью детей. Кубасов обратился к коллегам с прямым вопросом: что важнее — жизнь человека или животного.

«Если мы не добьемся эвтаназии бездомных собак, то дети будут гибнуть», — заявил Курбасов.

Поводом для жесткой риторики стала недавно обнародованная статистика, зафиксировавшая устойчивый рост числа безнадзорных животных на улицах российских городов. Депутат предложил направить официальное обращение в Государственную думу РФ с просьбой рассмотреть возможность изменения федерального законодательства.

Курганская область — не первый регион, где заговорили о необходимости радикальных мер. С 1 октября 2025 года правовая норма, разрешающая усыпление бродячих животных, уже вступила в силу на территории Забайкальского края. Закон позволяет проводить эвтаназию собак, которые после отлова и стерилизации вновь проявляют агрессию или не могут быть переданы новым владельцам.

в Пензенской области разработали закон об «экстренных мерах» для бездомных животных.