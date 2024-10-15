Бездомный заживо сжег незнакомца на «заброшке» в Кемерове

Преступление произошло в 2023 году. Было установлено, что бездомный рецидивист пришел в заброшенное здание и наткнулся на незнакомца, который аналогично был без определенного места жительства. В какой-то момент мужчины поссорились и разошлись по своим углам.

Однако обвиняемый, как выяснили, забыть нанесенную обиду не смог. Он дождался, пока его оппонент уснет, затем облил его бензином и поджег. Это привело к термическим ожогам 95% тела: пострадавший умер от полученных травм и шока.

Дважды судимый поджигатель в итоге стал фигурантом очередного уголовного дела за убийство, совершенное с особой жестокостью. За содеянное по решению суда мужчина проведет 12 лет в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что уголовное дело врачей, убивших младенца, отправили на апелляцию.