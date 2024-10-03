Дело убивших младенца врачей отправили на апелляцию

Верховный суд России отправил на повторное рассмотрение дело врачей калининградского роддома Элины Сушкевич и Елены Белой, осужденных за убийство новорожденного. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщили «Известия».

Первый апелляционный суд снова проверит, справедливо ли был вынесен приговор. Сами фигурантки при этом будут находиться под стражей до 27 декабря.

Приговор отменен не был, отметили в суде высшей инстанции.

Напомним, что в сентябре 2022 года Мособлсуд приговорил ранее исполнявшую обязанности главного врача роддома Белую и анестезиолога-реаниматолога Сушкевич к 9,5 и 9 годам колонии соответственно. Суд посчитал, что их действия привели к гибели младенца в 2018 году.

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