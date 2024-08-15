Многодетная семья из США получила убежище в Подмосковье

Родители троих детей Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер, уроженцы Соединенных Штатов Америки, получили временное убежище в Российской Федерации. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«Еще одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания. Мои коллеги из УВМ ГУ МВД России по Московской области выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации многодетным супругам Хэер», — отметила Волк.

По словам представителя МВД, пара изъявила желание жить в России, потому что в стране процветают традиционные и семейные ценности — то, чего нет в американском обществе. Родители обеспокоены будущим своих детей и уровнем их образования, поэтому приняли решение покинуть Америку.

Все члены семьи хотят позже получить российское гражданство, потому что считают, что в России безопаснее, а также есть поддержка от государства для многодетных семей.

Ранее сообщалось о том, как будет работать закон по лишению гражданства РФ иностранцев, не вставших на воинский учет. В отношении мигрантов будут применять штрафы, такие же, как и для россиян. Сообщают, что результаты этих действий станут заметны уже через пару месяцев.