Бежавшая в Литву певица Монеточка* родила второго ребенка за время СВО

Елизавета Гырдымова (признана иноагентом в РФ и выступающая под сценическим псевдонимом Монеточка) разрешилась от беременности, которую скрывала до последнего времени.

О пополнении в семье находящаяся с начала СВО в Литве исполнительница рассказала в своем аккаунте в социальной сети.

«Вчера вечером [10 января] у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Все слава богу прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность», — написала Гырдымова.

Певица поблагодарила подписчиков за поздравления, признаншись в любви свои малышам и супругу. К слову, это уже второй ребенок в семье Гырдымовой. Первого она родила в конце августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что Монеточка*, была признана виновной по решению Басманного суда Москву. Певица была осуждена за отсутствие маркировок иноагентов в своих социальных сетях.

* - признана иноагентом в РФ