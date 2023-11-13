Бежавшие из больницы в секторе Газа люди попали под обстрел

По словам организации, медики сообщили о людях, пытавшихся покинуть больницу и попавших под бомбардировки и атаки снайперов. Врачи потребовали безопасный коридор для пациентов. Также, по данным «Врачей без границ», снайпер целенаправленно открывал огонь по пациентам внутри медицинского учреждения.

Как сообщает организация «Врачи без границ» сейчас в «Аш-Шифа» находятся около 600 пациентов, среди которых 37 – младенцы. Все они находятся в медучреждении без еды и электричества. Медики отказались покинуть больницу до тех пор, пока пациенты не будут выведены из здания. Сотрудники больницы рассказали, что среди пациентов есть те, кто находится в отделении интенсивной терапии, оставлять их без медицинской помощи нельзя.