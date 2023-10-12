Беженцы из Украины устроили скандал в люксовом отеле в Шотландии из-за паразитов

Украинские беженцы, которые оказались в отеле класса люкс – Strathspey – в Шотландии, пожаловались на невыносимые условия проживания. Об этом сообщил Daily Mail .

При этом, начальник данного отеля был уволен сразу после недовольства украинцев. Они жаловались на то, что во всем здании ползают некие паразиты, а в качестве еды предлагают только наггетсы и картошку фри.

Начальника отеля уволили, решив, что данные высказывания наносят ущерб копании. Он пытался через суд добиться справедливости, но ничего не вышло.