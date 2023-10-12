Беженцы из Украины устроили скандал в люксовом отеле в Шотландии из-за паразитов
Фото: [©Игорь Зарембо/РИА Новости]
Украинские беженцы, которые оказались в отеле класса люкс – Strathspey – в Шотландии, пожаловались на невыносимые условия проживания. Об этом сообщил Daily Mail.
При этом, начальник данного отеля был уволен сразу после недовольства украинцев. Они жаловались на то, что во всем здании ползают некие паразиты, а в качестве еды предлагают только наггетсы и картошку фри.
Начальника отеля уволили, решив, что данные высказывания наносят ущерб копании. Он пытался через суд добиться справедливости, но ничего не вышло.