Безобидный на вид: врачи запретили садиться за руль после этого кисломолочного продукта

Российским автомобилистам напомнили о скрытой опасности традиционного кисломолочного напитка народов Азии. Врач-офтальмолог Михаил Коновалов, выступая в популярной телепрограмме «Жить здорово!» на Первом канале, настоятельно порекомендовал воздерживаться от управления транспортом после употребления кумыса, пишет Лента.ру.

Причина строгого предостережения кроется в химическом составе напитка. Кумыс, получаемый путем брожения кобыльего молока, содержит этиловый спирт. Градация напрямую зависит от времени выдержки: слабая версия демонстрирует крепость около одного процента, средняя — от одного до двух с половиной процентов, а крепкий кумыс может достигать показателя в 4,5 процента алкоголя.

Как пояснил офтальмолог, даже незначительное на первый взгляд содержание спирта способно отразиться на показателях алкотестера. Прибор фиксирует наличие алкоголя как в выдыхаемом воздухе, так и в биологических средах организма. Учитывая существующее административное наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения, медицинский специалист советует выбирать между традиционным напитком и поездкой.

