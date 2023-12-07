Безопасность дорог почти у ста образовательных учреждений повысят в Подмосковье

Участки региональных дорог у 90 образовательных учреждений Подмосковья, включая детские сады, школы, лицеи и гимназии, оборудуют проекционной подсветкой, чтобы повысить безопасность учеников и снизить аварийность. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

«Проекционная подсветка подразумевает установку П- или Г-образных опор над пешеходными переходами и дублирование дорожных знаков на проезжей части светодиодными проекторами, что позволяет сделать пешеходов и дорожные знаки более заметными для автомобилистов в темное время суток и при плохих погодных условиях», — рассказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, в качестве эксперимента подсветка уже появилась на дороге у гимназии Примакова в деревне Раздоры, остальные работы планируют завершить в 2024 году. Так, например, в Раменском округе работы проведут возле учреждений на улицах Космонавтов, Коммунистической, Карла Маркса, Михалевича и Чугунова, в Истре — у восьми образовательных учреждений на Волоколамском шоссе. Проекционная подсветка также появится на пешеходных переходах и знаках у образовательных учреждений в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове и других округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.