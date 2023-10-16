«Безотказный и жалостливый парень»: боец СВО раскапывал солдат ВОВ

Когда боец погибает на передовой, для его близких мир рушится. Когда не стало спецназовца Юрия Богданова, жизнь превратилась в трагедию и для родителей, и для сестры, и для жены, и для дочек солдата.

Сестра прапорщика Жанна Колесникова вспоминает младшего брата с большой любовью.

«Он, как и все мальчишки, был шебутной, активный и всем интересующийся ребенок. Рано стремился повзрослеть, рано начал зарабатывать свои личные деньги, трудиться не боялся», — отметила женщина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Жанны, Юра очень трепетно относился к солдатам, погибшим во времена Великой Отечественной. Видимо, именно поэтому Богданов занимался раскопками бойцов и их перезахоронением.

«Он был очень добрый, безотказный и жалостливый парень. Обожал маму, переживал за нее. Любил до трясучки своих дочек Диану и Ярославу. Он был самый лучший папуля. Первый брак не сложился — были очень молоды, — а вот вторая его жена Вера стала подарком судьбы, которого он по-настоящему достоин», — констатировала Колесникова.

Юрий очень хотел служить в Вооруженных силах РФ, он сам пришел в военкомат и сам попросился в ВДВ. Когда отслужил срочку, безо всяких сомнений подписал контракт. На службе ребята отзываются о Юрии очень хорошо. Дважды участник операции в Сирии, участник спецоперации на Украине, он не единожды спасал своих боевых товарищей.

«Юрик погиб 27 апреля 2022 года от попадания ракеты «Точка-У». Он был, есть и будет самым лучшим братиком. Мы продолжаем ждать его хотя бы во сне», — вздохнула Жанна.

Ранее мы рассказывали, как Юрий Богданов решил стать военным.