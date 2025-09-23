В Финляндии безработица выросла до уровня, рекордного для этой страны за последние 20 лет. Это произошло после того, как финские власти закрыли границу с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters.

По утверждению издания, сейчас безработица среди финнов достигла уровня в 10,2%. Это рекордная цифра за два последних десятилетия. Во всей зоне евро этот уровень выше только у Испании, где безработными являются 10,29% граждан. Финская экономика серьезно страдает от конфликта на Украине, а также от экономического кризиса.

Журналисты подчеркнули, что во многом такой уровень достигнут закрытием границы с Россией, а также резким сокращением торговли с РФ. В частности, именно эти меры стали причиной энергетического кризиса в стране. Рост ВВП в Финляндии заметно снизился за счет сокращения бюджета, все это ведет к сокращению количества рабочих мест.

Ранее финский профессор Малинен заявил, что уровень безработицы в стране достигает уровня в 12,5%. Это в шесть раз выше, чем в России. По его оценке, столь высокий показатель является прямым следствием нахождения Финляндии в еврозоне, а также решений национального руководства по введению ограничительных мер в отношении РФ.