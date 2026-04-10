Безвизовая Азия: Индия и Вьетнам могут стать главными хитами сезона для тех, кто устал от визовых квестов

Российские и индийские власти продолжают консультации о запуске механизма безвизового въезда для организованных туристических групп. Как сообщили в Министерстве экономического развития РФ, Москва уже передала Нью-Дели проекты соответствующих соглашений, которые предполагают, что свободно пересекать границу смогут коллективы численностью от 3 до 50 человек, а максимальная продолжительность такой поездки не превысит 21 дня.

Переговорный процесс, стартовавший во время мартовских консультаций в индийской столице, продвигается не столь стремительно, как хотелось бы российской стороне. В ведомстве пояснили, что партнеры ссылаются на необходимость длительного согласования документа с профильными национальными структурами, однако, как только официальный ответ будет получен, процедуру доработки соглашения пообещали провести оперативно.

На сегодняшний день россияне, отправляющиеся в Индию, чаще всего пользуются бесплатной электронной визой, которую можно оформить за 1–4 дня. В туристической отрасли полагают, что отказ от визовых формальностей для групп способен подстегнуть интерес к направлению, но вряд ли спровоцирует взрывной рост турпотока — Индия остается довольно специфическим и требующим подготовки регионом для путешествий. По данным торгового представительства РФ, в 2025 году взаимный туристический поток между двумя странами уже вырос на 15%, достигнув 143 тысяч поездок, из которых 85,6 тысячи пришлось на россиян, а 57,6 тысячи — на граждан Индии.

Стоит отметить, что инициатива с Индией — лишь часть масштабной работы по расширению географии безвизового обмена. В 2025 году аналогичные соглашения уже заработали с Китаем, Саудовской Аравией и Оманом, а на очереди — Малайзия, Бахрейн и Кувейт. Параллельно Москва прорабатывает введение группового безвизового режима и с Вьетнамом, где согласование документа ожидается уже в июне.

