Зарубежье снова впереди? Почему рост турпотока по России впервые сравнялся с выездным, и кому от этого грустно

Рост внутреннего туристического потока в России заметно замедлился на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» привел конкретные цифры: если еще несколько лет назад показатель прибавлял по 12–15 процентов ежегодно, то по итогам текущего года увеличение составит лишь 7–8 процентов.

Эксперт подчеркнул, что затухание динамики связано вовсе не с отсутствием у россиян желания путешествовать — напротив, оно по-прежнему огромно. Главным тормозом, по его словам, выступают экономические трудности, с которыми сталкиваются граждане. Любопытно, что зарубежные направления демонстрируют схожую картину: там прирост прогнозируется на уровне 8–9 процентов, что лишь немногим опережает внутрироссийские показатели. Мкртчян резюмировал, что о возвращении к прежним двузначным темпам роста в обозримой перспективе говорить не приходится.

