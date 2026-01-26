Безвизовый режим для россиян будет действовать в еще одной стране

Безвизовый режим между Россией и Мьянмой официально начинает действовать с 27 января 2026 года. Граждане России смогут находиться на территории этой азиатской страны без визы до 30 дней в рамках одной поездки, однако общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Об этом напомнила в беседе с RT пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова.

Важное ограничение: новый порядок касается только туристических и гостевых целей. Для учебы, работы или долгосрочного проживания по-прежнему потребуется оформление соответствующих виз. То есть, исчезает необходимость заранее готовить документы и платить визовые сборы, что сокращает время и расходы на подготовку к поездке.

Несмотря на богатое наследие — древние храмы Багана, ступы Янгона и пляжи Нгапали — Мьянма пока остается менее популярной у россиян, чем соседние Таиланд или Вьетнам. Эксперты связывают это с транспортной доступностью и меньшей раскрученностью направления. Однако отмена виз, по прогнозам, может создать эффект новизны и привлечь опытных туристов, уже изучивших более традиционные маршруты.

Креативный потенциал у направления значительный: вместо стандартного пляжного отдыха здесь предлагается погружение в атмосферу древней Азии с ее неторопливым укладом. Однако успех будет зависеть от логистики — наличия удобных стыковок или прямых рейсов, а также от развития местной туристической инфраструктуры.

Напомним, что список безвизовых направлений для граждан России включает более 110 государств, среди которых наиболее доступными остаются страны ближнего зарубежья — Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия, куда можно въехать даже по внутреннему паспорту РФ. Для любителей пляжного и экскурсионного отдыха открыты популярные Турция, Таиланд (до 60 дней), Египет (виза по прибытии), ОАЭ, Катар, Мальдивы, Вьетнам, Малайзия и Индонезия. В Европе безвизовый режим сохраняют Сербия, Черногория и Босния и Герцеговина, а Латинская Америка почти полностью открыта для длительных путешествий, включая Аргентину, Бразилию, Кубу, Венесуэлу и Чили.

Также свободно можно посетить Грузию (до 1 года), Израиль, Марокко, ЮАР и многие островные государства Карибского бассейна, такие как Доминикана и Ямайка, однако перед поездкой важно проверять актуальные требования к сроку действия загранпаспорта и наличие обратных билетов.

