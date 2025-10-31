Безвизовый режим с Иорданией официально стартует в декабре: правила и ограничения

С декабря 2025 года россияне смогут посещать Иорданию без виз. Соглашение, подписанное летом, официально вступает в силу и разрешает безвизовое пребывание в стране до 30 дней за одну поездку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Долгожданное соглашение об отмене виз для россиян и иорданцев начнет действовать с 13 декабря 2025 года. Документ, подписанный сторонами в августе, предусматривает взаимные преференции для граждан обеих стран.

Теперь туристы из России смогут находиться в Иордании без визы до 30 дней в рамках каждого визита. Главным условием остается цель поездки — туризм, а не работа, учеба или предпринимательство. При этом российским путешественникам необходимо следить за общим временем, проведенным в стране: оно не должно превышать 90 дней в течение одного календарного года.

Это решение значительно упростит организацию путешествий к главным достопримечательностям Иордании, таким как древний город Петра, пустыня Вади-Рам и побережье Мертвого моря.

Ранее сообщалось, что c 1 ноября изменятся правила вступления в наследство.