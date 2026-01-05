Библейский ответ на угрозы: допустит ли Бог осуществления планов врагов России
Священник Корепанов: Бог не допустит осуществления целей врагов России
Фото: [Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади/Медиасток.рф]
Священнослужитель Русской православной церкви иерей Константин Корепанов высказал мнение о том, как следует относиться к враждебным планам в отношении России. В своем обращении он привел пример из библейской истории, ссылаясь на пророка Исаию, сообщает МК.
Священник отметил, что когда у врагов появляются замыслы против народа, благословленного, по его словам, Господом, Бог всегда разрушает эти планы. По мнению Корепанова, главным в этой ситуации является вера и молитва, которые дарят спасение.
Выступление священнослужителя было посвящено вопросам веры и ее роли в контексте современных вызовов и угроз.
Ранее сообщалось, что неизвестный клиент привез львенка в салон для животных в Петербурге.