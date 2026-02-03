Библиотекарь вызвал пожарных из-за пирожного со специфической добавкой

Во время проведения сеанса настольной игры «Подземелья и драконы» для детей в библиотеке произошел курьезный инцидент, из-за которого в учреждение приехала пожарная бригада. Как рассказал библиотекарь на популярной онлайн-платформе Reddit, накануне ему подарили пирожное, начиненное экзотическим фруктом дурианом.

Не зная особенностей этого продукта, библиотекарь разорвал упаковку, после чего комната мгновенно наполнилась резким запахом, который был поход на аромат тухлых яиц и сероводорода. Пытаясь скрыть проблему, он спрятал пирожное в морозильную камеру в подсобном помещении и продолжил игру.

Однако сильный запах, просочившийся из подсобки, заметил другой сотрудник. Он заподозрил утечку газа, из-за чего срочно вызвал пожарных и службы безопасности. Вскоре у здания библиотеки раздались сирены.

Когда прибывшие специалисты и директор вошли в подсобку, библиотекарь, пытаясь объяснить ситуацию, достал пирожное из морозилки. Этого оказалось достаточно: все мгновенно выбежали из помещения. Библиотекарю пришлось объясняться с пожарными, которые отнеслись к происшествию с юмором.

Один из пожарных даже рассказал, что это был далеко не первый вызов, связанный с дурианом. Он привел в пример случай, когда туристка из Китая принесла этот фрукт в номер отеля в Сингапуре, после чего ее оштрафовали на солидную сумму за химчистку и полную дезодорацию помещения.

