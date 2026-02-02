«Брошь или нечто большее?»: мужчина нашел таинственный предмет с держателем в аптечке

Пользователь социальной платформы Reddit обратился к сообществу с необычным вопросом. Переехав в новый дом, он обнаружил в аптечке странный предмет: прозрачную колбу с металлическим держателем.

Новый жилец предположил, что вещь оставила предыдущая владелица, однако ее истинное назначение оставалось для него загадкой.

Публикация фотографии находки вызвала бурное обсуждение. Пользователи Сети начали выдвигать самые разные, порой диаметрально противоположные версии.

Некоторые предположили, что это специализированное интимное устройство, например, анальная пробка со встроенным стимулятором. Другие считали, что это часть курительного устройства или многофункциональный инструмент.

Вскоре нашлись знатоки, которые дали верный ответ. Загадочный предмет оказался вовсе не интимной принадлежностью, а изящным аксессуаром — брошью-бутоньеркой. Такой аксессуар предназначен для крепления к лацкану пиджака или жакета. В его прозрачную часть вставляется миниатюрный свежесрезанный цветок, который служит живым украшением.

