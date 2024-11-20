«Билайн»: мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиян на «Госуслугах»

Злоумышленники отправляют жертве цветы или другой подарок, а через несколько дней просят предоставить «код подтверждения доставки». На самом деле этот код дает мошенникам доступ к аккаунту на «Госуслугах», сообщило РИА Новости со ссылкой на группу быстрого реагирования компании «Билайн».

Если жертва отправляет этот код, она рискует потерять деньги и оказаться с задолженностями. Пользователи портала «Госуслуги» должны быть предельно внимательны и защищать свои аккаунты. Рекомендуется использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски.

Ранее в прокуратуре Московской области предупредили жителей региона о мошенниках, которые предлагают установить на телефон новое приложение. Жертвой подобной схемы стала пенсионерка из Балашихи.