Ветеринар Александров рассказал, как по позе кошки определить ее настроение

Хабаровский ветеринар Антон Александров рассказал, как расшифровать поведение кошек по позам, в которых они спят, сообщает transsibinfo.com .

Самая распространенная поза — калачиком. Домашний питомец чувствует себя спокойно. Он понимает, что находится в полной безопасности, поэтому может расслабиться. Если кошка спит на боку, то это хороший знак для ее хозяина. Зверь чувствует себя защищенным. Аналогично и поза, когда животное лежит на спине. Питомец испытывает доверие и комфорт. Ранее эксперт Антон Александров рассказал, почему кошки часто спят в неудобных позах.

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Коты предпочитают спать со своими хозяевами по двум причинам. Во-первых, человек для кошки — это ее мама. Животное демонстрирует, что любит вас, доверяет и скучает. Вторая причина более практическая. Коты — очень теплолюбивые животные. Особенно они мерзнут в зимний период времени. Когда кот ложится возле человека, то условно забирает его тепло и таким способом согревается.

Спят коты много. Шестнадцатичасовой сон считается вполне нормальным и свидетельствует, что проблем со здоровьем у питомца нет.

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