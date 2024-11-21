Один из пассажиров, летевших на авиалайнере из Цюриха в Брюссель, рассказал о том, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказала первую помощь на борту самолета. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел во время рейса LX780, который выполняла авиакомпания Swiss Air. Внезапно одному из пассажиров стало плохо.

«Мы возвращались в Брюссель, когда одному из пассажиров потребовалась помощь. Как обычно, экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает знаниями медицины», — сообщил пассажир.

На призыв членов команды воздушного корабля откликнулась глава Еврокомиссии, поскольку она изучала медицину в Высшей медицинской школе и даже получила докторскую степень. После посадки в аэропорту назначения фон дер Ляйен проследовала в черный мерседес и уехала по своим делам, поскольку ей предстояла официальная встреча.

Ранее Мария Захарова опубликовала видео, на котором фон дер Ляйен нарушает закон. Глава Еврокомиссии перелезает через ограду, чтобы прямым путем попасть на пляж в Рио-де-Жанейро. Это произошло во время саммита Рио-де-Жанейро, который проходил в Бразилии.