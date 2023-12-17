Вооруженные силы Украины после неудачного контрнаступления поменяли стратегию на поле боя и на время отказались от попыток вернуть себе освобожденные Россией территории.

Как пишет немецкая Bild со ссылкой на источники в украинском политикуме, украинская армия отныне старается всеми силами нанести как можно больше потерь личному составу ВС РФ.

«Наша цель – достижение наиболее положительного соотношения потерь. При соотношении десять к одному в нашу пользу мы продолжим, при соотношении один к одному мы отступаем», – привело издание слова одного из представителей ВСУ.

В приоритете ВСУ также значится удержание ранее занятых позиций, в надежде на то, что наступление российских войск захлебнется в конце концов.

К слову, в минувшую субботу, 16 декабря, другие немецкое издание Die Welt в своем материале отметило, что Украина намерена вод предводительством главы Генштаба Валерия Залужного предпринять новое контрнаступление в 2024 году.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.