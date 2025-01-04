Bild: талибы* вторглись в Пакистан и захватили целый город, страны находятся на грани войны

По сведениям немецкого издания Bild, уже более семи дней подряд в приграничных районах происходят столкновения. В результате авиаударов, нанесенных Пакистаном по восточным районам Афганистана 24 декабря, погибло не менее 46 человек.

Недавно произошло событие, которое вызвало беспокойство в регионе: боевики движения «Талибан» пересекли границу Пакистана и заняли город, расположенный в 24 километрах от границы.

По информации из источников, премьер-министр Пакистана планирует ввести военное положение и объявить о начале операции по ликвидации боевиков. В ответ на это афганские талибы направили к границе около 15 тысяч своих бойцов и военную технику. Затем они атаковали и разрушили несколько позиций пакистанской армии на спорной территории.

«Афганистан и Пакистан прямо сейчас находятся на грани объявления полномасштабной войны», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил позволяющий временно исключить «Талибан»* из списка запрещенных закон.

* — экстремистская организация, находится под санкциями РФ