Путин утвердил позволяющий временно исключить «Талибан» из списка запрещенных закон

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволяет временно исключить движение «Талибан» из списка организаций, занимающихся терроризмом в России, как сообщил официальный портал правовой информации. На данный момент эта группа находится под запретом на территории России.

Согласно новому законодательству, суд может приостановить запрет на деятельность данной организации по просьбе Генерального прокурора РФ, если будут представлены доказательства о прекращении ею деятельности, связанной с пропагандой или поддержкой терроризма.

В текущем российском законодательстве отсутствует механизм, позволяющий временно снять запрет с подобных групп. Новый закон направлен на исправление этой недостатка.

После того, как судебное решение вступит в силу, в перечень террористических организаций будут внесены соответствующие изменения.

Кроме того, закон вносит изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ и в федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, касающийся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ранее сообщалось, что Кадыров призвал снять запрет со свергнувшей Асада группировки.