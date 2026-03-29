Билет для «своих» и билет для «понаехавших»: как на Чукотке разделили пассажиров

На Чукотке вступила в силу новая система тарифов на авиабилеты, которая разделила пассажиров на две категории: местных жителей и всех остальных. С 20 марта региональная авиакомпания «ЧукотАВИА» ввела дифференцированную стоимость перелетов на внутренних маршрутах.

Льготный тариф сохранили для тех, у кого есть постоянная или временная регистрация на территории Чукотского автономного округа сроком не менее шести месяцев. Для них цена билета осталась на уровне 2019 года. Для туристов, командированных и всех, кто не имеет местной прописки, установили так называемый «гостевой» тариф — его стоимость ровно вдвое выше льготного на всех маршрутах.

Власти объяснили нововведение необходимостью решить проблему дефицита билетов, которая особенно остро проявляется в высокий сезон. Раньше пассажиры часто бронировали несколько мест на разные даты, а перед вылетом сдавали лишние. Чтобы пресечь эту практику, ввели штраф за добровольный возврат авиабилета — 3500 рублей. Обе категории билетов сделали возвратными, но со сбором, что, как ожидают власти, побудит пассажиров к более тщательному планированию поездок.

Тарифы «ЧукотАВИА» долгие годы оставались ниже экономически обоснованной себестоимости. Например, перелет между Анадырем и Провидения объективно стоит около 40 тысяч рублей, но для местных жителей билет продавался за 15 тысяч. Теперь для гостей региона цена составит 30 тысяч рублей.

Дополнительные доходы от введения «гостевого» тарифа планируется направить на увеличение числа рейсов. По расчетам властей, новая система может приносить до 80 миллионов рублей дополнительной выручки в год. Эти средства позволят снизить порог минимальной загрузки воздушных судов — с 90 до 70 процентов. Для самолета Ан-24 это означает, что рейс будет выполняться при 30 пассажирах вместо 40, для вертолета Ми-8 — при 15 вместо 22. В пиковые периоды компания сможет добавлять дополнительные рейсы, даже если число желающих не дотягивает до прежней планки.

Билеты на дополнительные вылеты нельзя будет забронировать заранее — их станут продавать в день отправления. Такие рейсы планируют запускать в первую очередь при сложных погодных условиях, чтобы оперативно вывозить пассажиров. Также прорабатывается возможность продажи билетов на год вперед начиная с 2027 года.

По данным на 2025 год, региональными рейсами «ЧукотАВИА» воспользовались около 38 тысяч пассажиров. Из них примерно 20 процентов — жители других регионов. Как отметил начальник окружного департамента промышленной политики Ярослав Мамонов, новая система призвана защитить интересы местных жителей и одновременно сделать авиасообщение внутри региона более стабильным.

Ранее сообщалось, что юг России и Байкал оказались в топе туристических предпочтений россиян.