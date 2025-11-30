Билет в Москву: энергетики, многодетные и юбиляры представят Югру на Всероссийском конкурсе

Пять семей из Ханты-Мансийского автономного округа пробились в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает ugra-news.ru .

Югорчане вошли в число 31 уральской семьи, которые летом 2026 года встретятся в Москве для борьбы за главный приз — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Право выйти в финал они завоевали в жесткой конкуренции, обойдя 155 семейных команд со всего Уральского федерального округа в интеллектуальных, спортивных и творческих испытаниях.

Среди финалистов — уникальные семейные династии. Семья Змановских и Мухаметшиных из поселка Перегребное и города Нягани объединяет три поколения энергетиков с общим стажем 70 лет.

Не менее впечатляет семья Кашлатовых, Тихоновых, Катугиных и Терентьевых из поселка Березово, где десять участников включают многодетных родителей и бабушку с дедушкой, готовящихся отметить золотую свадьбу.

Как отметил генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, главное достижение проекта — создание большой дружной команды из участников. Для Югры этот успех стал доказательством, что семейные ценности и поддержка могут привести к реальным достижениям.

Ранее сообщалось, что в химкинском ДК «Родина» прошел патриотический концерт ко Дню матери.