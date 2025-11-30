В химкинском ДК «Родина» прошел патриотический концерт ко Дню матери
В подмосковных Химках поздравили женщин, ждущих сыновей с фронта
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В химкинском доме культуры «Родина» состоялся особый праздничный концерт, посвященный Дню матери. Мероприятие, прошедшее в преддверии общероссийского праздника, объединило традиционное поздравление с глубоким патриотическим посылом.
Со сцены звучали стихи и песни, прославляющие материнскую любовь, причем особый акцент был сделан на женщинах разных поколений — тех, кто ждал сыновей с полей Великой Отечественной войны, и тех, кто сегодня ждет возвращения родных из зоны специальной военной операции.
Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула значимость материнского подвига.
«День матери — это праздник глубочайшей благодарности и безграничной любви к самым главным людям в нашей жизни. Их мудрость, терпение, забота и самоотверженность формируют нас, дают нам силы и являются основой благополучия каждой семьи и всего общества. Мы бесконечно ценим их труд и жертвенность, ведь именно они дарят нам жизнь и воспитывают будущих защитников Родины», — сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.
Депутат Химок Алексей Федоров отметил воспитательную ценность таких праздников. По его словам, они позволяют передать глубокие эмоции и напомнить о неразрывной связи между поколениями.
По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, подобные мероприятия стали важной частью общественной жизни Химок. Праздник в ДК «Родина» продемонстрировал, как личное переплетается с общественным, а семейные ценности становятся основой гражданской позиции.
