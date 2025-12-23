Билеты за три рубля: российским путешественникам открыли новые направления

Узбекская авиакомпания Asia Union Airlines, известная под брендом FlyOne Asia, представила программу полетов на летний сезон 2026 года. В рамках нового расписания планируются регулярные рейсы из Ташкента в несколько российских городов, что может расширить возможности для стыковочных перелетов в страны Азии, сообщает

Как сообщает портал Aeroroutes, в число российских направлений войдут Москва (аэропорт Внуково) с четырьмя вылетами в неделю, а также Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды и Самара с двумя еженедельными рейсами. Кроме того, авиакомпания намерена выполнять по одному рейсу в неделю в Новосибирск, Санкт-Петербург и Челябинск. В летнем расписании также заявлены рейсы из Ташкента в Баку, Кишинев, Ригу, Шарджу, Тель-Авив и Дубай.

Эксперты туристической отрасли отметили, что новые рейсы теоретически могут предоставить дополнительные варианты для перелетов в страны, с которыми у России отсутствует прямое авиасообщение. Ключевыми факторами их практической привлекательности станут удобство стыковок в Ташкенте, условия транспортировки багажа и общая тарифная политика.

Представители туроператоров пояснили, что важным вопросом является логистика пересадок. Если авиакомпания ориентируется на транзитных пассажиров, следующих в популярные азиатские направления, необходимо обеспечение беспроблемной стыковки и ответственности за весь маршрут. В противном случае операторы берут на себя риски в случае сбоев на стыковках. На данный момент эксперты отмечают недостаток информации для окончательных выводов.

На рынке уже действуют конкуренты, такие как Air Arabia и Flydubai, которые предлагают перелеты из многих российских городов с удобными стыковками в Шардже и Дубае.

