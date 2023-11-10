Били стекла, у одного перелом ноги: как спасали туристов из перевернувшегося автобуса на Шри-Ланке

Автобус с российскими туристами перевернулся на Шри-Ланке в районе Элла, есть пострадавшие, выяснил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как рассказала нам одна из пострадавших, туристы ехали на экскурсию «Малая жемчужина Шри-Ланки», планировали полюбоваться видами девятиарочного моста, малого пика Адама и чайными плантациями с водопадом Рована. Организовала экскурсию туристическая фирма «Анекс Тур», представитель которой отказался от комментариев и порекомендовал нашему корреспонденту дозваниваться на горячую линию.

Мы пообщались с гидом-экскурсоводом, который отказался называть свое имя, и узнали, что на момент происшествия в автобусе находилось 10 человек, пострадали четверо. Их доставили в больницы для оказания первой помощи. Остальных туристов развезли по отелям. Предварительная причина аварии — водитель не справился с управлением.

«Вчера был сильный дождь, дороги размыло на серпантине, это всегда опасно. У нас хорошие водители, это первый раз происходит. Он не справился с управлением и вылетел в кювет», — рассказал нам гид.

Он добавил, что для вызволения пострадавших пришлось разбить стекла в автобусе. Известно, что в инциденте один россиянин получил перелом ноги, в автобусе также находился ребенок. ДТП произошло примерно в 16:40 по местному времени.

Фото: [ Фотография от пострадавшего ]

Ранее мы сообщали, что пострадавшая при обрушении моста через Пахру в Подольском городском округе Подмосковья поступила в больницу в состоянии средней тяжести.