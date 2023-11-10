Пострадавшая при обрушении моста через Пахру поступила в больницу в состоянии средней тяжести
Фото: [Пресс-служба ГБУЗ МО "ПОКБ"]
Женщина, пострадавшая при обрушении моста через реку Пахру, была доставлена в Подольскую областную клиническую больницу, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В медицинское учреждение женщина поступила в состоянии средней тяжести. Сейчас она проходит обследование, уточнили в ведомстве. Пострадавшая получает всю необходимую медицинскую помощь.
ЧП произошло в пятницу днем. В результате обрушения моста пострадал один человек — женщина-водитель. Возбуждено уголовное дело о халатности. Возможность теракта исключена.
Как рассказал ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, около десяти лет назад данный автомобильный мост был передан на обслуживание Москвы. Он добавил, что Московская область поможет столице в восстановлении объекта.